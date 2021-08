Frans, Jan en Martien zestig jaar bij St. Lambertus in Someren-Eind: ‘Wij horen voor het leven bij het gilde’

Van Doren volgde zijn buurman, Van den Eijnde hoorde van een oude gildebroeder hoe gezellig het bij de Eindse schut kon zijn en Stultiens maakte door de liefde kennis met ’t Eind. ,,Ik was al lid van gilde St. Job in Weert. Omdat ik meer bij de meid in ’t Eind was, gaf ik me op bij St Lambertus. Ik ben er eigenlijk een jaar langer bij dan mijn mede-jubilarissen door een foutje van de secretaris. Toen ik me aanmeldde, schreef hij mijn naam op een pakje vloeitjes en dat vond hij een jaar later pas terug in zijn gildebroekzak.”

Waardering voor schutspakken

De drie gildemannen hebben in hun zestig jaar diverse gildekledij gedragen. ,,In het begin was het een soort uniform. We zijn gestart met een pet en een sjerp over de eigen kleding. Nu hebben we prachtige schutspakken waarmee we op schuttersdagen veel waardering krijgen. In de tachtiger jaren kregen we van onze beschermheer nieuwe pakken”, aldus Van den Eijnde.

,,Tijdens de ‘optrekdag’ op kermismaandag moesten we de oude pakken inleveren want er was een koper voor. Toen bleek dat de kleermaker de nieuwe nog niet klaar had, hebben we de rest van de dag rondgelopen in een pyjama.”

Naast de vele gezellige momenten, maakten zij ook het dieptepunt mee van de bijna 125-jarige Eindse schut. Dat was het plotseling overlijden van commandant Willem Lomans in 1977. Het verlies van deze populaire gildebroeder werkte nog lang door bij het gilde. ,,Toen Willem er niet meer was, merkten wij pas goed hoe wij hem misten. Met alle respect voor de opvolgers van Willem als commandant, zo’n leider hebben wij sinds die tijd niet meer gehad.”

Van den Eijnde had een persoonlijk dieptepunt waar hij nu nog over kan lachen. ,,Dat was in 1967, toen wij schoten om de felbegeerde Driekske Lomans beker. Een van de schutters had laten weten dat hij wat later kwam. Die middag schoot ik de meeste keren raak en waande mij al winnaar. De medeschutters feliciteerden mij al, echter toen kwam de laatkomer en die schoot één keer meer raak dan ik.”

Van het trapje gevallen na schot

Van Doren herinnert zich nog de tijd dat de kogels zelf gemaakt werden. ,,Dat was nauwkeurig werk. De hoeveelheid kruit die in het buisje moest, mocht niet te veel afwijken. Anders werd de terugslag van de geweerkolf te groot. Er werd wel eens een grapje uitgehaald en in een patroon extra kruit gedaan. ‘Toevallig’ werd die kogel gebruikt door een kleine schutter die een trapje nodig had bij het schieten. De lach die over het schietterrein galmde toen de schutter na het schot van het trapje donderde, zullen wij nooit meer vergeten.”

Met enige weemoed kijken de drie terug op hun beginperiode. ,,Toen had je nog die echte oude gildebroeders, met hun getekende gezichten leken zij dé boegbeelden van ons gilde. Wij als jonge leden hingen aan hun lippen als ze weer eens verhalen over ‘vruuger’ vertelden. In deze tijd haken de 70-jarigen af als directielid, maar blijven gelukkig nog wel gewoon lid. Wij horen daar ook bij, voor het leven.”