Frans Lomans en Hein van de Linden: 130 jaar ervaring bij muziekvereniging Juliana in Someren

Kom in de Kas Aardbeien­te­ler uit Helenaveen wil mensen laten zien wat hij voor het milieu doet: ‘Misschien zoetsappig, maar we moeten dit doorgeven’

7 april HELENAVEEN - De poster hangt op een deur in de loods aan de Zinkskeslaan waar iedereen passeert. Penninx heeft allerlei feiten opgesomd over zijn bedrijf, waaronder enkele milieumaatregelen. Toch gaat die belangrijke informatie voorbij aan het merendeel van de kleine zevenduizend bezoekers tijdens Kom in de Kas deze zondagmiddag. Die hebben meer oog voor de aardbeien met chocola en de aardbeiplanten in de kas.