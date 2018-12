Frans van der Loo: Creatieveling die durfde te ondernemen

NecrologieASTEN - Ondernemer Frans van der Loo was een creatieveling die altijd bezig was met het uitwerken van nieuwe ideeën. De Astense visionair was zijn tijd vaak vooruit. Van der Loo bedacht onder meer de Primeurcard, een pasje met chip waarmee je in lokale winkels kon betalen. Ook werkte hij mee aan de ontwikkeling van zelfscankassa’s, want hij vond dat klanten in de rij bij de kassa te lang moesten wachten. De grondlegger van winkelcentrum Midas overleed deze week op 82-jarige leeftijd. Zijn afscheidsdienst vindt zaterdag plaats in de Heilige Maria Presentatiekerk in Asten.

,,Hij was een uniek en prachtig mens. Met veel creativiteit wist hij zijn plannen te realiseren. Kan niet bestond niet. Overal wist hij een positieve draai aan te geven”, omschrijven zijn vrouw Johanna en kinderen Dorthe, Marrit, Kim en Ton hem.

Van der Loo opende in 1964 een supermarkt in Asten. Zeven jaar later breidde hij die uit met zes winkels onder hetzelfde dak: Het begin van het huidige winkelcentrum Midas. In 1980 volgde opnieuw een uitbreiding met vier winkels, waaronder de Hema. Van der Loo nam vanaf toen meerdere Hema-vestigingen over, onder meer in Deurne en Panningen. Het aanschaffen van al die panden vormde het startsein voor zijn eigen vastgoedmaatschappij.

Hij wilde ook vernieuwen met Midas en durfde te experimenteren. Niet weer een Kruidvat of een Blokker, maar bijzondere winkels. Ook een kinderwinkel voor kinderen van 6 tot 12 jaar bijvoorbeeld. Hij introduceerde “Droom van een winkel” waarbij hij mensen de kans gaf om ondernemer te worden. ‘Ik heb veel geluk gehad en een bijzonder leven kunnen leiden. Gelukkig heb ik ook dingen gedaan die mislukt zijn. Daar heb ik weer van kunnen leren’, zei hij ooit in een interview met deze krant.

Begin jaren negentig werkte Van der Loo aan een plan om het cash-geld in winkels terug te dringen. Hij bedacht een kleine chip in een plastic pasje. Die chip kon telkens tot 150 gulden opgewaardeerd worden in Astense winkels. Jaren later werkte hij een plan uit voor zelfscankassa’s en richtte het bedrijf Scangineers op. In 2004 zei hij in een interview met deze krant daarover: ‘Ik mis de technische kennis om zelf te ontwerpen of te ontwikkelen, maar de ideeën heb ik wel.’