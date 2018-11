Fransjan den Elzen werkt aan schadeclaim kasteel Gemert

The­ma-avond ‘Hoe sterk is mijn puber’ op Varendonck College in Someren: Depressie­ve puber zegt uit schaamte niks

8 november SOMEREN - Anderhalf uur lang worden op donderdagavond in de aula van het Varendonck College wetenschappelijke theorieën over opvoeding en groepsgedrag op een publiek van zo'n 450 ouders afgevuurd, maar het meest beklijft een mededeling aan het eind van de bijeenkomst: ,,Er zou eigenlijk een leerling een persoonlijk verhaal over depressie komen vertellen, maar deze scholier heeft helaas op het laatste moment afgezegd.‘’