Fraterhuis Deurne: geen grote schade na brand

Het pand staat leeg in afwachting van een verbouwing tot een appartementencomplex. Eigenaar Marcel van Hooijdonk is erg opgelucht. ,,Dit had helemaal verkeerd af kunnen lopen.”

Volgens de politie is er een vermoeden van brandstichting. Er is nog geen aangifte gedaan, liet een woordvoerder dinsdagochtend weten. Voorlopig wordt er geen nader onderzoek verricht. ,,Over een motief of mogelijke dader valt dus nog niks te zeggen.”