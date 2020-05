Fries advies aan omwonenden vliegbasis de Peel: 'Meet en praat mee met Defensie’

'Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt'. Het is een oud gezegde dat de houding ten opzichte van Defensie in huize Verf passend beschreef. Vader was als beroepsmilitair gestationeerd op luchtmachtbasis Twente en werd in 1959 overgeplaatst naar Leeuwarden. Daar groeide zoon Geert op, die later vaak met Defensie aan de onderhandelingstafel zat om de belangen van omwonenden van vliegbasis Leeuwarden te verdedigen. Kritisch was hij. ,,Maar je kunt maar beter een goede dialoog voeren. Don Quichot spelen helpt niemand verder.'' Iets dat Verf omwonenden van vliegbasis De Peel óók meegeeft. De toekomstige hervatting van vluchten brengt in omliggende dorpen veel bewoners in het verweer.