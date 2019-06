Frisse blik op vaste denkpatronen in Someren

SOMEREN - Politici en ambtenaren zijn vaak vastgeroest in hun eigen ideeën over projecten waar ze al jaren mee bezig zijn. Vijfenveertig jonge studenten van de Wageningen Universiteit gaan tot 5 juli met een frisse blik kijken naar landbouw, toerisme en het klimaat in Someren.

Voor iedereen is Someren de grote onbekende. De 19-jarige Jelle van der Ham weet alleen dat het een klein dorp ergens in Brabant is, maar verder reikt de kennis van de student Ruimtelijke planning over de Peelgemeente vooralsnog niet. De komende weken gaat daar veel verandering in komen als hij de landbouw, het toerisme en het klimaat onder de loep neemt.

,,Ik kom uit groeistad Amersfoort, heel wat anders dan hier in Someren”, zegt hij vanuit het voormalige Rabobankgebouw aan het Wilhelminaplein, het tijdelijke informatiecentrum van waaruit de jonge onderzoekers werken. ,,We gaan lange dagen maken, maar doen dat graag. We kunnen hier zes studiepunten mee verdienen.”

Rond 11.00 uur neemt de eerste groep van zes studenten intrek in het oude bankfiliaal. Het is even behelpen, want een draadloos netwerk is nog niet voorhanden. Een naastgelegen ijssalon biedt snel uitkomst. De eerste uren besteden de studenten aan het maken van een plan de campagne voor de komende dagen. Woensdag worden ze alweer afgewisseld door collega-studenten, een ritme dat zich de komende tijd nog zeven keer herhaalt. Iedere groep heeft zijn eigen aandachtsgebied.

Vier weken lang hebben Van der Ham en de vijf overige studenten voorwerk gedaan. Ze lezen ruimtelijke plannen, googelen de nodige informatie bij elkaar en maken een lijstje van bedrijven en personen die ze willen bezoeken. Vooral agrariërs krijgen de aandacht van de eerste groep studenten. ,,Soms wordt er niet goed samengewerkt tussen partijen”, concludeert Van der Ham op basis van zijn research vooraf. ,,Neem de intensieve landbouw. Daarin zou meer samengewerkt kunnen worden met de Bosgroep bijvoorbeeld.”

Gefrustreerd

Student Jeroen Louwinger (20) signaleert dat er veel boerenbedrijven druk doende zijn met milieubesparende maatregelen. Die zijn echter vaak niet zichtbaar voor veel mensen, zegt hij. ,,Er zijn veel boerenbedrijven waar weinig begrip voor is. Boeren zijn daarentegen gefrustreerd omdat te weinig zichtbaar is wat ze er allemaal voor doen. Daar gaan we ook naar kijken.”

De studenten zijn aan het werk gezet door stedenbouwkundige Hendrik-Jan van Griensven. Hij werkte vorig jaar al met de jongeren samen aan een project in Waalre. ,,De studenten komen tachtig procent oude informatie tegen. Ze komen ook niet met dé oplossing, maar hebben wel een frisse blik op bestaande discussies. Vaak zitten partijen vast in hun denkpatronen. De studenten zitten vol energie en zorgen ervoor dat er nieuwe ideeën opborrelen”, hoopt Van Griensven die het project omdoopte tot ‘Koe op het zebrapad’, symbolisch voor het verbinden van het centrum met het buitengebied.