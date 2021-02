Frits (86) heeft geen moeite met de avonden thuis, Meeuwis van den Hoek (23) stilletjesaan wel

Politie massaal aanwezig bij ‘dreigende situatie’ en aanhouding in woning Asten

12 februari ASTEN - In een woning aan de Kesselcamp in Asten is woensdagavond rond 22.00 uur een man aangehouden. Vanwege de dreigende situatie waar volgens de politie sprake van was, moest er worden uitgerukt met meerdere eenheden.