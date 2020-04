Fysiotherapeuten zien dat afspraken massaal worden afgezegd: 'Via de telefoon kan ik geen knie mobiliseren’

Jack van Loon van Fysiotherapie Centrum Deurne ziet 95 procent van zijn afspraken niet doorgaan. Zijn patiënten hebben weinig behoefte om te beeldbellen, de enige optie die nog rest voor een fysiotherapeut. Zijn omzet is gedaald naar ‘vrijwel nul’. Natuurlijk, hij maakt zich zorgen over zijn eigen portemonnee, en ook om het salaris van zijn drie werknemers. Maar zorgen over zijn patiënten heeft hij eveneens.