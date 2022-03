Ga ook huizen bouwen in het buitengebied van Deurne en meer goede voornemens van politieke partijen

Spoortun­nel Deurne in de ijskast: minstens vier jaar vertraging voor er ‘n schop de grond in kan

DEURNE - Alle plannen voor de aanleg van een spoortunnel in Deurne zijn bevroren. Uitstel duurt in elk geval tot 2026. In dat jaar kan spoorwegbouwer ProRail pas bepalen wanneer er werkzaamheden aan het spoor mogelijk zijn.

8 maart