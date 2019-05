Gaat zwemuurtje van Deurnenaren met een beperking ten onder aan de regels?

DEURNE - Ze kijken er elke week ongeduldig naar uit: het wekelijkse zwemuurtje in zwembad De Wiemel. Hoe lang de Deurnenaren met een lichamelijke en verstandelijke beperking er nog kunnen ronddobberen, is de vraag. De regels schrijven voor dat er iemand naast de kant moet staan met een heel pak diploma’s. ,,En zo iemand hebben we helaas niet meer.”

Als er tien centimeter minder water in het bad zou staan, was er geen enkel probleem geweest. Bij 1 meter 30 is er volgens de wet geen extra toezicht nodig. Maar op het bordje van het zwembad in De Wiemel staat toch echt 1.40. En dus zijn er behoorlijke zorgen dat het zwemclubje van Johnny, Ronnie, Tineke, Maria, Patrick en Peter uit Deurne ten onder gaat aan de veiligheidseisen.

Die eisen schrijven namelijk voor dat er bij deze groep zwemmers behalve vrijwilligers in het water altijd één extra persoon naast de kant moet staan die in het bezit is van een ehbo-diploma, reanimatiediploma én een diploma reddend zwemmen. ,,We hebben heel betrokken vrijwilligers, maar geen die al die vaardigheden heeft”, vertelt Peet Veldhuijzen, de voorzitter van GeJeJong-de Wik. De Deurnese organisatie voor mensen met een beperking maakt het zwemuurtje al 48 jaar mogelijk. ,,Niet dat we tegen de regels zijn, natuurlijk. We snappen dat zwembadeigenaar Laco dit als vereiste heeft. Het is een specifieke groep, we moeten aan verschillende regels voldoen en dat willen we ook. We willen alleen het zwemuurtje redden.”

Maar waar ze iemand met al die diploma's op zak vandaan moeten toveren? Het lijkt vooralsnog een geval speld in de hooiberg, vooral vanwege het reddend zwemmen.

Marieke de Wit -een van de vrijwilligers die mee zwemt in het water en de zus van Ronnie- deed onlangs een noodoproep op Facebook. ,,Het bericht is best vaak gedeeld. Maar er is nog niet echt iets uit gekomen.”

De moeders die deze zaterdag langs de kant zitten maken zich ondertussen steeds meer zorgen over de toekomst van het zwemuurtje. Christien Hagelaar van Hoof moet er niet aan denken dat het stopt. Ze komt hier al 33 jaar elke week met dochter Tineke. ,,Ze genieten allemaal heel erg van de vrijheid in het water. En het is hier heel vertrouwd. Ons Tineke krijg je geeneens meer in een ander bad. Deurne is het zwembad.” Mien de Wit knikt. Ze komt hier sinds 26 jaar met haar zoon Ronnie. ,,Ons Ronnie kan niet lopen. Hier in het water kan hij vrij bewegen, dat betekent heel veel voor hem. Als het zomervakantie is vraagt hij elke week: 'volgende week is het weer zwemmen hè?’”

Alle moeders begrijpen dat regels regels zijn. Jos Tijssen, de moeder van Johnny: ,,We springen er zó in als er iets gebeurt, natuurlijk. Maar we kunnen niet reddend zwemmen.”