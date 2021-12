Galerij in Deurne slaat brug tussen ‘de straat’ en kunstliefhebbers

DEURNE - Pand nummer 37 aan de Deurnese Stationsstraat zag er een tijdje onbestemd uit, maar sinds kort is het in bedrijf als Unframed Art Gallery. Er hangen werken van wereldberoemde graffitikunstenaars, waarvoor liefhebbers van ver komen.

„Vorige week was hier een Zwitser die een doek kocht. We hebben ook klanten uit Frankrijk, Duitsland en België”, vertelt galeriehouder Guillermo de Louw (19) met lichte trots. „Als mensen iets speciaals willen, komen ze hier.”

Met ‘iets speciaals’ bedoelt hij Urban Art, kunst van de straat, van kunstenaars die voorheen niks te koop aanboden en tentoonstelden. Ze blijven liever anoniem, omdat hun straatwerk vaak balanceert op het randje van illegaliteit. Dankzij het enorme netwerk van vader Erwin, die vroeger zelf graffiti maakte, kennen de twee veel van deze underground artists. En misschien nog belangrijker: ze hebben hun vertrouwen gewonnen.

Zo ging het bijvoorbeeld ook bij JEICO, de Berlijnse kunstenaar van wie nu een expositie te zien is. „JEICO heeft in september op ons evenement in Heerlen gestaan. Toen zijn al zijn werken verkocht. Daarom hebben we hem gevraagd als eerste hier te exposeren.”

Subway art

Zo’n vijftig werken hangen er van de graffitimaker die bekendstaat om zijn subway art. Hij spoot zo’n beetje het hele wagenpark van de Berlijnse sneltramlijn vol. Afbeeldingen hiervan zet hij op canvas voor de verkoop. De grote doeken gaan voor zo’n 1000 euro van de hand. Het kleinere werk, een ingelijste foto plus tekening van zijn straatkunst, is voor 300 euro te koop. Sinds begin november zijn er 28 stukken verkocht, online, telefonisch en fysiek.

Een vliegende start dus voor De Louw, die de onderneming met hulp van zijn vader runt. „Ik heb verschillende opleidingen geprobeerd, maar dat was niks voor mij. Ik wist niet zo goed wat ik wilde, tot mijn vader met het idee voor deze galerij kwam. De graffitiwereld is voor mij bekend terrein, omdat ik erin opgegroeid ben.”

Volledig scherm Kunst in de Deurnese Unframed Art Gallery. © Sem Wijnhoven/DCI Media

De jonge ondernemer heeft dagelijks contact met klanten en kunstenaars. Sommige graffitischrijvers, zoals ze in het wereldje heten, kent hij al zijn hele leven. Af en toe krijgt hij een kunstwerk van hen cadeau. Ook neemt hij zelf wel eens de spuitbus ter hand. „Maar ik vind mijn eigen werk niet goed genoeg om te exposeren.”

Tien shows per jaar

Voorlopig houdt hij het dus bij het tentoonstellen van werken, zoals dat van JEICO. In maart volgt Terrible Tkid en in april Atom One. „We houden tien shows per jaar. In december en januari tonen we een mix van verschillende artiesten. Vanaf februari hebben we iedere eerste vrijdag van de maand een opening van de nieuwe expositie.”

Nieuwsgierige Deurnenaren kunnen binnenlopen als de galerij open is. Er zijn geen vaste openingstijden. Bedrijven kunnen bij Unframed terecht voor teambuildinguitjes. In de tuin staat een nagebouwde treinenwand waar naar hartenlust op kan worden gespoten. Als ‘de politie’ komt, moeten de spuiters via een hindernisbaan als team zien te ontsnappen. Workshops voor kinderen en volwassenen zijn ook mogelijk.