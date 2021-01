Gambiaanse uit Liessel is rolmodel in landelijke campagne vrijwilligers: ‘Ik vind het belangrijk om iets te doen’

LIESSEL - Isatou Kebbeh komt uit Gambia en woont met haar drie kinderen in Liessel. Ze wilde graag wat doen voor de maatschappij die haar zo hartelijk heeft ontvangen. Een betaalde baan is nog lastig, ook omdat ze geen opleiding heeft gevolgd. Dat is in haar thuisland niet gebruikelijk voor vrouwen. Ze doet vrijwilligerswerk op de basisschool in Neerkant. En is nu één van de van de gezichten van de landelijke campagne ‘Mensen maken Nederland'.

Twee dagen in de week is Isatou actief op basisschool St. Willibrordus. Eén dag helpt ze schoonmaker Mia, de andere dag is ze de rechterhand van conciërge Irma. Vluchtelingenwerk regelde dit baantje voor haar. Stilzitten is niets voor haar. Eerder stapte ze zelf al naar het verzorgingshuis in haar dorp, waar ze koffie zette en babbelde met bewoners. Maar de Liesselse wilde meer.

,,Ik had het daar niet zo druk. En ik wil het juist druk hebben. Als ik bezig ben, denk ik niet aan wat er allemaal met mij is gebeurd", zegt ze in goed verstaanbaar Nederlands met een charmante Afrikaanse tongval.

Campagne

De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk ziet haar als een voorbeeld van ‘mensen die Nederland maken’. Daarom wordt in de gelijknamige campagne het relaas van de Gambiaanse opgetekend door verhalenmaakster Annemieke Dubbeldeman. In de loop van het jaar worden zo honderd verhalen verteld. Verhalen die mensen ertoe moeten aanzetten om ook vrijwilligerswerk te gaan doen.

,,In Nederland is er ‘freedom’ voor vrouwen. Het is hier normaal dat vrouwen werken. Dat is in Gambia niet. Ik vind het belangrijk om iets te doen.”

Isatou Kebbeh kwam in 2012 naar Nederland. Het was om 'persoonlijke redenen’ niet meer mogelijk om in Gambia te blijven. Ze wil er niet te veel over zeggen. Wel dat ze vier kinderen moest achterlaten. De 35-jarige leerde hier iemand kennen en heeft nu nog drie kleine kinderen: Khadija (8), Bashir (6) en Mariam (3). Daar zorgt ze in haar eentje voor. En daarom is ze nu beperkt in het aannemen van een betaalde baan, vertelt ze.

Zelf apparaten repareren

,,Senzer heeft me iets aangeboden met elektriciteit. In Helmond en Deurne. Maar dat haal ik nu niet met mijn kinderen. Die moeten om half negen op school zijn. Het werk begon om acht uur.”

Elektriciteit? ,,Ja, ik kan allerlei kleine apparaten repareren. Bijvoorbeeld een magnetron of een waterkoker. Als er in huis iets kapot is, probeer ik het eerst zelf te maken. In Gambia keek ik altijd mee met een oom die elektricien was. En daarna ging ik het dan zelf doen.”

Ze kwam in Limburg terecht en kreeg daarna een huis in Liessel. Een plaats die ze al in haar hart heeft gesloten. ,,Mensen zijn zo aardig. Iedereen zegt ‘hallo’ als ik over straat loop. Mijn broer uit Engeland was een keer op bezoek en vond dat ook zo opvallend. Ik had in het begin veel stress, kende niemand, huilde veel. Tot mensen mij uitnodigden om iets te komen drinken. Ik wil hier niet meer weg. De kinderen hebben al veel vriendjes om mee te spelen.”

De oudste twee gaan gewoon in Liessel naar school. En dat is maar goed ook, benadrukt Isatou. ,,Als ze op dezelfde school zouden zitten als waar ik werk, dan kwamen ze mij steeds knuffelen.” Op woensdag en vrijdag fietst ze van Neerkant naar De Zonnebloem in Liessel om haar kinderen op te halen en samen naar huis te gaan.

Whatsapp-bellen

Haar oudere kinderen in Gambia ziet ze alleen nog via Whatsapp-bellen. Isatou mist ze heel erg, maar teruggaan is op dit moment geen optie. ,,Hopelijk kan ik ze ooit gaan bezoeken.” Liever ziet ze Mariam, Fatima, Mustapha en Ibrahim naar Nederland komen.

En op den duur wil ze betaald werk gaan doen. ,,Net als andere vrouwen hier.”