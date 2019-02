Ganzekwekavond haalt hoog niveau in Aarle-Rixtel

Kletsers van formaat

Stichting Organisatie Carnaval Ganzegat durft bij de invulling van de Ganzekwekavonden over de eigen dorpsgrenzen heen te kijken. Een uitverkochte D'n Dreef bewees zaterdagavond het gelijk. Met Peter van der Maas, Dirk Kouwenberg, Rob Scheepers en Andy Marcelissen stonden er vier kletsers van formaat in de ton. Samen met Hu'Hum en twee 'eigen' acts bezorgden zij het publiek een avond van hoog niveau.

,,Oh ja. Hier hijsen ze jongens in van die rare pakjes", verwees Scheepers naar de traditie in Aarle-Rixtel waarbij twee narren de artiesten richting podium begeleiden. ,,Knap dat jullie daar elk jaar weer jongens voor vinden. En na een paar jaar mag je dan prins worden", nam hij tegelijkertijd Prins Willian op de korrel. Even daarvoor had DèVèltOp, de tweede act van Laarbeekse bodem, het publiek verleid tot de 'langste polonaise van Brabant en Limburg'.