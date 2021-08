Garage Haverkort in Elsendorp nu in handen van Jan Zegers

ELSENDORP - Garage Haverkort is al vele jaren een begrip in Elsendorp. Na 51 jaar geeft Nico Haverkort de moersleutel echter over aan Jan Zegers die het bedrijf gaat voortzetten.

Nico Haverkort begon in november 1970 in twee loodsen van de toenmalige speeltuin ‘Limbra’ met het repareren en verkopen van auto’s. ,,Vorig jaar was dus het vijftigjarig bestaan van het bedrijf en bovendien waren we tegelijk vijftig jaar getrouwd. Helaas gooide corona ook hier roet in het eten. We hadden alles al gepland voor het grote feest maar moesten het annuleren.”

Haverkort en zijn vrouw vinden het niks om het alsnog te vieren en laten het nu maar voor wat het is. ,,Extra jammer vind ik het voor mijn broer Willy. Op 1 juni ging hij met pensioen na bijna vijftig jaar hier te hebben gewerkt en ook dat konden we niet vieren zoals we graag wilden.”

Benzinepomp

,,Mijn vader had op deze plek al jaren een benzinepomp met daaromheen grond. Twaalf jaar heeft het geduurd voordat we ontheffing van de Kroon kregen om de garage te bouwen en hiernaartoe te verhuizen. In maart 1979 zijn we geopend en in 1985 hebben we er de showroom bijgebouwd. De gemeente Gemert wilde destijds niet meewerken aan de wijziging van het bestemmingsplan van ons perceel grond, maar zag de garage liever langs de Zeelandsedijk, een stuk verder uit het dorp. Onlogisch natuurlijk als je al eigenaar bent van grond op een andere, betere plaats.”

Garage Haverkort was een universele garage, wat betekent dat ze niet aan een bepaald automerk waren verbonden. ,,We hebben in al die jaren wel alle merken binnen gehad”, vertelt Haverkort. ,,In het begin waren het vooral Opel Kadetjes waar we iedere 2500 kilometer de olie van moesten verversen en na 10.000 kilometer ook nieuwe filters en bougies moesten plaatsen en alle kleppen moesten bijstellen.”

Niet kapot te krijgen

,,Populair was toen de Ford Taunus. Die motor was niet kapot te krijgen. Roesten was toen wel een probleem. Van de Renault werd bijvoorbeeld gezegd dat hij al roestte op de folder. Ja, er is veel veranderd in al die jaren. Auto’s waren toen mechanisch en nu zitten ze vol technische snufjes. Willy en ik hebben ons daar natuurlijk in de praktijk aan aangepast maar we hebben er ook extra scholing voor moeten volgen.”

Zegers haakt in op dit onderwerp: ,,Ik heb ook naast mijn basisopleiding van automonteur nog een extra opleiding technisch specialist gevolgd omdat ik merkte dat ik een gebrek aan kennis van de moderne techniek had.”

Als extra activiteit bij de verkoop en reparatie van auto’s verhuurt Zegers kleine campers. ,,Dat deed ik al en hier heb ik de ruimte om ze te stallen. Die campers op de parkeerplaats hebben de laatste dagen al veel belangstelling gehad .”