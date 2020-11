Gastank toch obstakel voor bouwplan Bakel

De ‘Willie Wortel’ van Deurne, Piet Pardoel (79), is heengegaan

15 november DEURNE - Deurne is een van haar meest kleurrijke inwoners verloren. Piet Pardoel overleed woensdag op 79-jarige leeftijd. De Deurnenaar was een autoriteit in de techniek rondom auto- en motorcross, loste elektronische problemen op waar niemand uitkwam en beet zich gretig vast in plannen van de gemeente.