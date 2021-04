Gat en gekapte bomen op mooie plek Mariapeel: hier komt een monument

Een theatertje of ontmoe­tings­plek in een winkel in het Deurnese centrum, dat kan nu met VOLOP

11 april DEURNE - Een kindertheater, een bazaar vol zelfgemaakte spullen, een ontmoetingscentrum. Zo maar wat voorbeelden van initiatieven die in Oss, Meijerijstad, Den Bosch en Waalwijk tijdelijk een winkelruimte kregen via het project VOLOP Brabant. Deurne sluit zich hier nu als vijfde bij aan. Om de leegstand tegen te gaan en ervoor te zorgen dat er meer te beleven valt in het centrum.