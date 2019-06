Geallieerde vrienden uit de Peel

Het eerste wat ze donderdagochtend deed was even haar moeder bellen. Helmonds burgemeester Elly Blanksma vond D-Day een mooi moment om moeder nog eens naar haar herinneringen van 75 jaar geleden te vragen. Blanksma senior woonde destijds nabij Sluis 5 in Lieshout en ervoer toen de angst van de schuilkelder. ,,Ik moet haar altijd vragen naar deze verhalen”, zei ze gisterochtend bij de opening van Death Valley De Peel in het Klok en Peelmuseum Asten. ,,Je roept dan waarschijnlijk een gevoel op waar ze misschien niet aan herinnerd willen worden. Vandaag zal ze daar veel aan terugdenken.”

Blanksma sprak namens de zes burgemeesters in De Peel, door andere sprekers mede de ‘geallieerde vrienden’ genoemd. De eerste burger van Helmond vindt het belangrijk dat de oorlogsherinneringen bewaard blijven voor komende generaties. Ze vroeg zich af of de nieuwste tentoonstelling een blijvertje of iets tijdelijks is. ,,Ik zie het als mijn opdracht om er een blijvend karakter van te maken. Daar wil ik me hard voor maken.”

In een bomvolle oranjerie werden alvast wat tipjes van de sluier opgelicht van activiteiten die de komende maanden plaatsvinden rondom de bevrijding. Zo is er een fietsroute in de Peel uitgestippeld lang allerlei gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Vanaf volgende maand worden dertig informatieborden bij die plekken geplaatst. Tevens komt er een theatertocht van alle leerlingen uit de groepen 7 en 8. Alle projecten staan binnenkort op de website van Death Valley De Peel.