Gebied rondom natuurbrand de Peel veilig voor omwonenden, nablussen duurt mogelijk nog dagen

Rond 19.00 uur ziet het er redelijk hoopvol uit. De brand is omsingeld maar nog niet onder controle, meldt woordvoerder Wim Jansen van de brandweer. ,,We hopen dat we vannacht het sein brandmeester kunnen geven, maar dat blijft nog even onzeker”, aldus Jansen. De brandweer is mogelijk nog enkele dagen bezig met (na)blussen. Dat komt doordat de brandhaard moeilijk te bereiken is.