Geboortebos groeit door tot Gebeurtenissenbos

Deurne laat verontrei­nig­de bagger in kasteel­gracht liggen: te duur om af te voeren

17:30 DEURNE - Het vervuilde slib in de gracht van het kasteel in Deurne blijft daar voorlopig liggen. De kosten om van de modder af te komen zouden volgens de gemeente gierend uit de klauwen lopen. ,,We wachten af tot er een goedkopere oplossing is. Dat kan ook want er is geen gevaar voor de volksgezondheid.”