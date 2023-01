Geduld bijna beloond: na jaren dan toch een plekje in eigen wijk voor Deurnese twintigers

Jubileum ZijActief Asten in boerinnen­kle­ding van weleer

ASTEN - Op hun paasbest aangekleed stonden de leden van de Boerinnenbond in Asten in oprichtingsjaar 1931 op een eerste groepsfoto. Het 90-jarig jubileum werd maandag (verlaat) gevierd bij cafézaal Jan van Hoek in Asten. De Boerinnenbond heette vanaf 1967 een tijd Katholieke Vrouwen Organisatie en nu ZijActief Asten.

