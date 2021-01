Gedwongen vertrek arbeidsmigranten Deurne: ‘Waar moeten die 90 mensen straks slapen?’

Peter Sijben vijftig jaar bij Senzer”Helaas geen uitgebrei­de viering, maar in de krant is ‘een goede tweede’

24 januari DEURNE/HELMOND - Stoelen in elkaar zetten, planten stekken, pallets inpakken. In de vijftig jaar dat Peter Sijben (65) uit Deurne in dienst is van Senzer en de voorgangers van het werkbedrijf, heeft hij van alles gedaan. De rode lijn: hij pakt alles aan en is altijd in voor een lolletje. Leukste baan? ,,Klapstoeltjes in elkaar zetten.”