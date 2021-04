Geen beperking winkels Liessel, oplaadpalen erbij in Laarbeek

Voorrang geven aan zonnepane­len op Laarbeekse daken is niet zo eenvoudig als het lijkt

17 april LAARBEEK - Eerst de daken volleggen met zonnepanelen, dan pas landbouwgrond. Iedereen is ervoor, maar de praktijk is weerbarstiger. In Laarbeek probeert Partij Nieuw Laarbeek (PNL) een drietal plannen voor zonnevelden tegen te houden om zo ruimte te maken voor grootschalige zonnedaken. De weg ligt echter vol obstakels.