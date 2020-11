Geen betalingsregeling voor Drumknaauwers

Met gevaar voor eigen leven haalde Gemertse Giel zijn overbuur­vrouw uit brandend huis: ‘Ik zou het zo weer doen’

17 november GEMERT - Mevrouw Marie van Asseldonk lag na een valpartij in haar woning in Gemert al enkele uren op de grond, op eigen kracht kon ze niet meer overeind komen. In haar keuken ontstond brand. Een pannetje dat ze voor haar val op het fornuis had gezet, vatte vlam. Via een rol keukenpapier verspreidde het vuur zich verder. Lijdzaam zag ze het gebeuren. Waarschuwen kon ze niemand. Een heldendaad van overbuurman Giel de Koning redde haar leven. Nu is De Koning voor zijn dappere optreden koninklijk onderscheiden.