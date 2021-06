Geen bewijs en dus geen strafzaak na trap die hondje in Lierop fataal werd

Zette het college bij uitbrei­ding varkensbe­drijf de raad van Ge­mert-Ba­kel buitenspel?

8 juni DEN BOSCH/GEMERT - Is de gemeenteraad van Gemert-Bakel ten onrechte buitenspel gezet door burgemeester en wethouders in de kwestie rond de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Rooije Hoefsedijk? Dat is de vraag waar de bestuursrechter in Den Bosch binnen zes weken een antwoord op zal geven.