Geen carnaval, toch een masker in De Rips

Brandweer­chef over Peelbrand: Totaalover­zicht ontbrak, dat was lastig

8 december DEURNE - De trots overheerst: hoe de brand is aangepakt, hoe het gelukt is om het vuur te bedwingen, dat er geen gewonden zijn gevallen. Hoofd Officier van Dienst Wally Paridaans noemt terugkijkend op de Peelbrand wel één ding waar de brandweer veel last van had: het ontbreken van een totaaloverzicht.