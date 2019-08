Geen droge zandgrond meer dankzij Bavariawater

video Brand op Brouwhuis­sche Heide in Vlierden onder controle

17:11 VLIERDEN - Op de Brouwhuissche Heide in Vlierden is maandagmiddag een brand uitgebroken. De brandweer is uitgerukt met meerdere voertuigen. Al vrij snel, rond 13.40 uur, meldde de brandweer dat het vuur onder controle is.