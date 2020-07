Geen feest, wel volop verrassingen voor briljanten paar Piet en Gonny Knapen

Volledig scherm Piet en Gonny Knapen uit Deurne tijdens hun bruiloft in 1965. © Onbekend

,,Dit hadden we helemaal niet verwacht”, zegt de 91-jarige Gonny terwijl ze in de tuin van zoon Theo aan de koffie met taart zit. ,,We zijn net opgehaald door onze zoon, maar we wisten niet waar we naartoe gingen.”

,,We hebben een citytour door Deurne gehad”, vult Piet (92) haar aan. ,,Langs de plekskes waar we vroeger gewoond hebben.”

Die tour begon in de Zeilbergsestraat waar het paar in 1970 naar toe verhuisde vanuit Nederweert. ,,Het was toentertijd heel moeilijk om een huis te krijgen, maar omdat Piet bij Philips Deurne werkte, kregen we het toch geregeld”, vertelt zijn vrouw. Piet verbouwde eigenhandig delen van het huis. Ook maakten ze een aanbouw waar ‘de jongens’ repeteerden. Die jongens zijn zonen Peter en John die destijds een band hadden. Zoon Theo zat toentertijd in dienst.

,,Dat was een gezellige boel, al die jongelui over de vloer”, memoreert Piet. ,,En ze hingen tenminste niet op straat.” Muziek en dans hebben bij het stel altijd een belangrijke plaats ingenomen. Tot twee jaar geleden dansten ze nog bij partycentrum Denheuvel in Mierlo. Gonny: ,,We hebben elkaar leren kennen op een dansavond. Vanaf het begin van ons huwelijk gingen we ieder weekend stijldansen. Telkens naar een ander dorp, waar de goeie muziek was.”

Wat voor liedjes dat precies zijn, kunnen de twee niet meer achterhalen, maar hun familieleden weten wel welke richting het opgaat. Voor vandaag zijn dan ook twee muzikale surprises geregeld. De eerste was een accordeonist – de zoon van een nicht van Piet – die vanochtend muziek uit vroegere tijden speelde bij het paar thuis. De tweede is een duo dat Brabantse liedjes ten gehore brengt in de tuin van zoon Theo. Hier hebben zich de kinderen en (achter)kleinkinderen verzameld die niet op vakantie zijn.

Het briljanten paar laat het allemaal over zich heen komen, maar geniet zichtbaar. Gonny vindt het ‘heel mooi’ en ‘goed geregeld’. Ze noemt ook nog het feestelijke ontbijt dat ze vanmorgen kregen van de klein- en achterkleinkinderen. ,,De tijd is gevlogen”, zegt Piet. ,,We hebben ons nooit verveeld in die 65 jaar. We gingen veel samen op pad, ook op vakantie naar het buitenland.” ,,Maar we hebben elkaar ook vrij gelaten”, voegt Gonny eraan toe. ,,Misschien is dat wel de gouden combinatie.”