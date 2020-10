Geen feestje voor zilveren jubileum Time Out in Gemert

Video Monumenta­le muur van kerk Beek en Donk aan gruzelemen­ten na aanrijding

23 oktober BEEK EN DONK - De muur van de kerk in Beek en Donk is in de nacht van donderdag op vrijdag aangereden. Volgens de kerkbeheerder reed een auto vanaf de Koppelstraat met hoge snelheid in op de muur, die nu aan gruzelementen ligt. De schade wordt geschat op zo’n 16.000 euro. De politie spreekt van een wonder dat de bestuurder niet gewond is geraakt.