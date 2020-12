Geen festival, maar muziek in vlindertuin: Clip Somerense dj is bedankje voor trouwe fans

SOMEREN - Na een moeilijke periode staat dj Cynthia Laclé weer ouderwets muziek te draaien. Niet op een groot festival met duizenden fans, maar in de vlindertuin van Klein Costa Rica in Someren. Een bedankje voor haar fans.

,,Wat een bizarre tijd”, begint de Somerense. De 33-jarige Cynthia Lacle werd ruim één jaar geleden tweede bij het wereldkampioenschap dj’en voor vrouwen in het Indiase Mumbai en een zomer vol grote festivals lag in het verschiet. Tot het coronavirus ineens om de hoek kwam kijken en haar agenda leeg raakte. Laclé had het daar heel moeilijk mee en kwam in een diep dal terecht.

Leegte om me heen

,,Ik had veel moeite om te wennen aan de leegte om mij heen, als artiest was ik gewend geraakt om altijd veel mensen om mij heen te hebben.” Van dit alles is vanaf maart geen sprake meer. Op mentaal vlak ging het minder en ze zocht veel troost in haar studio in Eindhoven. ,,Muziek heeft mij er doorheen gesleept. Je vergeet even alle problemen op de wereld, het is een soort verslaving.” Het kwam regelmatig voor de het thuisfront moest bellen wanneer ze weer richting Someren kwam.

Eerst buiten Europa naam maken

In Nederland is Laclé bij het grote publiek nog relatief onbekend, al wist ze in 2017 wel Nederlands Kampioen dj’en te worden. ,,Ik heb er bewust voor gekozen om eerst buiten Europa naam te maken.” Deze tip kreeg ze van haar grote voorbeeld dj Hardwell. Daar waar ze in Someren anoniem boodschappen kan doen wordt ze in pakweg India direct herkend door haar fans. Naast de toevlucht in de muziek hebben de fans haar ook door deze donkere periode gesleept. ,,Iedere dag krijg ik veel berichten via social media van mijn fans, het is fijn om te merken dat ze mij niet vergeten.”

Ik wil opvallen

Speciaal voor haar fans stond ze gisteren met haar mengpanelen in de vlindertuin van Klein Costa Rica. ,,Juist in deze periode is het als artiest belangrijk om in de picture te blijven staan.” De keuze voor de vlindertuin was een bewuste: ,,Hiermee help ik lokale bedrijven en het is een prachtige omgeving. Het heeft ook geen uitstraling om dit op een zolderkamer te doen, ook hierin wil ik opvallen.”

Nieuwe tracks stuk harder

Hoewel ze met een brede glimlach stond te draaien kan Laclé niet wachten tot ze weer op festivals staat. ,,Ik krijg daar veel energie van.” Voor haar fans is er goed nieuws, de afgelopen maanden heeft ze hard gewerkt aan nieuwe muziek, al zal het voor een enkeling wel even wennen worden: ,,Mijn nieuwe tracks zijn een stuk harder, je merkt dat er veel frustratie in mij zat”, aldus Laclé.

Volledig scherm Someren ED2020-7782 *DJ Cynthia* Neemt een videoclip op om haar fans te bedanken. *Cynthia Lacle* © DCI Media