Geen geldzorgen in Deurne, maar wel lichte paniek over stijging huishoudelijke hulp

Geen grote zorgen dus, maar wel lichte paniek over verschillende kosten die in de nabije toekomst erg hoog op gaan lopen. Om te beginnen is er een enorme stijging van het aantal aanvragen van huishoudelijke hulp, waarschuwt wethouder Marnix Schlösser van Zorg en Financiën. ,,Er zouden overal in het land alarmbellen moeten klinken, maar gek genoeg heb ik die nog niet gehoord. De gemeenten in de Peel zien in elk geval een heel heftige stijging sinds 1 januari.”

Sinds die datum moeten gemeenten verplicht met een zogenaamd abonnement werken voor alle zaken die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen. Los van hun inkomen en los van de hoeveelheid zorg die ze nodig hebben, betalen mensen nooit meer dan 17,50 euro eigen bijdrage per vier weken. ,,En dat is mooi, maar als we daar geen vergoeding vanuit het Rijk voor krijgen, wordt het echt een probleem.”

Probleem nummer twee dat handen vol geld gaat kosten is de omschakeling naar de omgevingswet. Ook die nieuwe wet is goed nieuws voor inwoners -een vergunning wordt sneller en makkelijker verleend dan nu het geval is- maar het bijbehorende prijskaartje moet ook door gemeentes worden opgebracht.

Buiten deze twee winstwaarschuwingen voor de korte termijn heeft Deurne de financiën voor de komende vier jaar goed op orde. Mochten er grote tegenvallers zijn, dan kunnen die worden opgevangen door bij elkaar gespaarde reserves. Daarnaast is er ook nog ruimte om geld te steken in voorzieningen voor inwoners, zoals zorg, mantelzorg, het zwembad, het centrum, wijkwerkers, museum de Wieger. ,,Bovendien hoeven we de onroerende zaakbelasting niet te verhogen.”

De enige lastenverhoging voor Deurnenaren is de afvalstoffenheffing die vanwege landelijk beleid omhoog gaat van 72 naar 90 euro per jaar. Daarnaast krijgen mensen die in Deurne verblijven te maken met een stijging van de toeristenbelasting: die gaat per overnachting van 1,75 naar 2 euro.