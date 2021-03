Geen geuroverlast geconstateerd tijdens nieuwe controle bij Artex

Hunter Douglas groeit nog zwak in Europa

9 maart AARLE-RIXTEL/EINDHOVEN - Hunter Douglas ziet zijn verkopen in Europa nog maar moeizaam toenemen. De volumegroei van het moederbedrijf van Artex in Aarle-Rixtel en Luxaflex Outdoor in Eindhoven bleef vorig jaar in Europa beperkt tot 1 procent.