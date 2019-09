Geen gewonden bij uitslaande brand in woning Deurne: ’Ik zag meteen dat het mis was’

DEURNE - Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis aan de Schubertstraat in Deurne is in de nacht van dinsdag op woensdag niemand gewond geraakt. De bewoners, een Syrisch stel met 4 kinderen, konden op tijd wegkomen.

De politie kreeg even voor twaalf uur de melding van een uitslaande brand. Toen de twee brandweerwagens en hoogwerker in de Schubertstraat arriveerden, stond het Syrische gezin al buiten. ,,De brand is op zolder ontstaan”, vertelt officier van dienst Erwin Baron. Naar een mogelijke oorzaak is het gissen. De brandweer had het vuur al na een half uur onder controle.

De twee naastgelegen woningen liepen rook- en waterschade op. De huurwoning van het Syrische gezin raakte zwaar beschadigd, voor de bewoners is elders onderdak gezocht. Rick van der Heijden was een van de ooggetuigen die de brandweer waarschuwde. Hij zag de vlammen uit het dak slaan toen na een avondje darten met vrienden op weg was naar huis.

,,Ik zag meteen dat het mis was”, vertelt de Deurnenaar. Toen hij zag dat de bewoners al op straat stonden, besloot hij bij de buren aan te bellen. Eén van die buren was niet thuis. Omdat andere buurtbewoners de sleutel hadden, konden de hond en de kitten in dat huis ook in veiligheid worden gebracht.