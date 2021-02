Geen groen licht voor blijvend gebruik van putten in Peel

DEN HAAG - Agrariërs in de Peel blijven voorlopig in onzekerheid of ze hun beregeningsputten kunnen blijven gebruiken. De Raad van State zet geen streep door de uitspraak van de rechtbank. Die kwam eerder met een voorlopige voorziening waarin werd gesteld dat voor putten die na 2001 zijn geslagen een vergunningsplicht geldt. Eerder was dat 2008.

Werkgroep Behoud De Peel, die strijdt tegen verdroging, was naar de rechtbank gestapt en kreeg het voor elkaar dat dit jaartal werd veranderd. Verder had de zaak tot gevolg dat Noord-Brabant vond dat er nieuw onderzoek moest komen naar de effecten van beregeningsputten op de grondwaterstand onder het zeldzaam geworden hoogveen in de Peel.

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) kreeg daarna veel telefoontjes van verontruste leden die zich afvroegen of ze hun akkers nog wel zonder vergunning konden blijven beregenen. De belangenclub stapte met de provincie Limburg naar de Raad van State om duidelijkheid te krijgen voor zo'n tweehonderd boeren in Limburg. Die zaak diende in januari.

Zonder succes dus, blijkt uit de uitspraak van woensdag. Alles gaat nu afhangen van dat onderzoek. Dat zit in de eindfase. In de zomer wordt duidelijk voor welke beregeningsputten een natuurbeschermingsvergunning nodig is en voor welke niet.

Werkgroep Behoud de Peel sloeg in 2018 erop aan dat in het Noord-Brabantse Natura 2000 beheerplan een flink aantal putten van Limburgse boeren waren vrijgesteld van de vergunningplicht. Het ging om putten die in 2008 al waren geslagen en ergens geregistreerd stonden.