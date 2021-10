Geen grote zak met geld voor Astens museum, maar Commissaris van de Koning gaat wel kijken naar rol voor provincie

ASTEN - Een grote zak met geld had ze zeker niet mee. Commissaris van de Koning Ina Adema kon tijdens een werkbezoek aan Asten gistermiddag geen gouden bergen beloven aan museum Klok & Peel. Wel gaat ze bekijken of de provincie in de toekomst een rol kan spelen voor dergelijke musea.

Ze vertrok gistermiddag om 13.00 uur met een ambassadeurspas van het museum aan de Ostaderstraat weer naar Den Bosch. Adema zei toe een keer op werkbezoek te gaan naar de ‘Astense klokken’: van Eijsbouts en het museum dat weer aan het opkrabbelen is en werkt aan een stabiele toekomst.

Quote Je hebt veel musea in Brabant zoals hier, ik noem bijvoor­beeld Overloon en het kasteel in Heeswijk. Die zitten in een vergelijk­ba­re situatie” Ina Adema, Commissaris van de Koning Brabant

De commissaris ‘realiseert zich’ hoe belangrijk Klok & Peel is voor Asten en de omgeving. De provincie heeft tot nu toe echter nog geen concreet beleid op musea, het Noordbrabants museum in Den Bosch uitgezonderd. ,,Ik ga daarom dit vraagstuk in de breedte beschouwen. Je hebt veel musea in Brabant zoals hier, ik noem bijvoorbeeld Overloon en het kasteel in Heeswijk. Die zitten in een vergelijkbare situatie.”

Forse bijdrage gedaan in verleden

Adema bespreekt de uitkomst van het werkbezoek dinsdag tijdens het wekelijkse overleg met het provinciebestuur. Meer kan ze naar eigen zeggen voorlopig niet doen. ,,In het verleden hebben we wel een forse bijdrage gedaan. We gaan nu eerst bekijken of het een regioproject kan worden.”

Tijdens het werkbezoek deed de commissaris ook Ommel aan. Daar werd ze onder meer door de dorpsraad bijgepraat over het plan Ommel 1000+. Het dorp wil op de lange termijn aantrekkelijk blijven en het streven is om te verdubbelen qua aantal inwoners naar tweeduizend.

Behoud van café

Er zijn onder meer plannen voor zo'n tweehonderd woningen. Verder is er een idee om de supermarkt, horecavoorzieningen en sportvelden op Prinsenmeer ook open te stellen voor inwoners van het dorp. Andere ideeën: het verbinden van wandelpaden en een pluk- en moestuin. Ook hoorde ze over de Ommelnaren die ervoor zorgden dat het enige café van het dorp behouden is gebleven.

Quote In Ommel is veel aandacht voor kwaliteit. Bovendien is het dorp heel zelfbewust” Ina Adema, Commissaris van de Koning Brabant

,,Dat geeft blijk van de kracht van een dorp, heel mooi”, geeft ze aan.

De provincie houdt volgens haar wel in de gaten of er niet te veel gebouwd wordt. ,,Tegelijkertijd moeten we met elkaar de woningbouw weer op stoom brengen. In Ommel is veel aandacht voor kwaliteit. Bovendien is het dorp heel zelfbewust.”

Volledig scherm Commissaris van de Koning Ina Adema (l) tijdens haar werkbezoek aan Asten. Burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk luistert naar haar toelichting. © Sem Wijnhoven / DCI Media

Een ander item wat de revue passeerde: het werk van een raadslid. Volgens Adema vinden veel lokale politici het een hele klus om alles bij te houden. Dat komt mede door de grote hoeveelheid samenwerkingsverbanden. ,,Het zijn er heel veel, we doen elkaar wat aan. We moeten kijken of ze allemaal nodig zijn voor de slagkracht.”