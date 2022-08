Geen hutten bouwen in jubileumjaar, maar taart versieren en vervolgens gooien

DE RIPS - Voor de Ripse schooljeugd is het deze week één groot feest. Niet alleen omdat het dorp zijn 100-jarig jubileum viert. Maar vooral omdat hún Kindervakantiewerk 50 jaar bestaat. Het thema van deze week is dan ook niet voor niets ‘feest’.

Normaal worden er hutten gebouwd, nu mochten de kinderen dinsdag op de eerste dag taarten in elkaar knutselen en versieren. ,,Voor de mooiste taart ligt er natuurlijk een prijsje klaar”, zegt bestuurslid Sabine van Dun. ‘s Middags was het taart gooien en trad een vuurspuwer op.

Ze gaan woensdag met z’n allen naar De Efteling. De kinderen van groep 8 blijven slapen in een tent op het plein. De laatste dag wordt gevuld met diverse spelletjes en luchtkussen op het plein in het centrum van het dorp. ,,Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een optreden verzorgen voor de ouders.”

Hijsen van de vernieuwde vlag

Met het hijsen van de vernieuwde vlag werd het startsein gegeven. ,,We hebben vanwege het jubileum ook een nieuw lied geschreven”, aldus Van Dun. ,,Het oude lied gaat al jaren mee, dus was toe aan wat vernieuwing. Dus heb ik samen met Gijs van den Berg op de melodie van een Kinderen voor Kinderen-lied iets nieuws gemaakt.”

Aan deze editie doen 72 kinderen mee. Dat was in de beginjaren wel anders. Toen waren er rond de 220, geeft medebestuurslid Noortje van der Ven aan. ,,Het inschrijfgeld voor de kleuters bedroeg 75 cent, de oudere kinderen betaalden 1 gulden 50. Nu is dat 5 euro per dag. We hopen dat we het daar in de toekomst nog mee kunnen redden, gezien de alsmaar stijgende prijzen.”

Naast het inschrijfgeld worden de activiteiten van het kindervakantiewerk bekostigd door de opbrengst van de vlooienmarkt, een worstenbroodactie, het Ploegefist en met een bijdrage uit de Rabobank Clubkas. ,,Dit jaar worden we ook nog door diverse Ripse verenigingen gesponsord.”

Quote Het kost veel tijd en energie, maar de lach op hun gezicht is het allemaal waard Noortje van der Ven

Van der Ven: ,,Ik vind het geweldig als de kinderen drie dagen plezier hebben en na de vakantie de vriendjes en vriendinnetjes weer zien. Het kost veel tijd en energie, maar de lach op hun gezicht is het allemaal waard.”

De leden van het Kindervakantiewerk hopen nog lang van alles te organiseren voor de Ripse kinderen. ,,Maar wij draaien volledig op vrijwilligers. Zonder hen is er geen Kindervakantiewerk.” Dus doen de twee bestuursleden een dringende oproep aan alle ouders uit De Rips om zich vooral aan te melden. ,,Want wij willen dat de kinderen over tien jaar óók nog kunnen genieten van spelletjes en activiteiten in ons dorp.”