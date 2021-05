Geen intensieve veehouderij op nertsenfarms

GEMERT-BAKEL - Het ziet er niet naar uit dat er op de leeggekomen nertsenhouderijen in de gemeente Gemert-Bakel intensieve veehouderij zal gaan plaatsvinden. Geen van de betrokken nertsenhouders heeft plannen in die richting. Als die plannen er al zouden zijn, heeft de gemeente bovendien mogelijkheden in het bestemmingsplan om dat tegen te houden.

Het Gemert-Bakelse college van B en W laat dat aan de gemeenteraad weten. Tot op heden zijn er vier aanvragen ingediend voor nieuwe bestemmingen van nertsenbedrijven. Het gaat daarbij om wel om een ‘agrarische invulling met dieren’, aldus het college, maar niet om intensieve veehouderij waarbij sprake is van het houden van ‘hokdieren’.

Stokje voor steken

De gemeenteraad sprak zeer recent de vrees uit dat er wel sprake zou zijn van nieuwe intensieve veehouderij in Gemert-Bakel op de meer dan twintig nertsenbedrijven van iets meer dan een dozijn fokkers in Gemert-Bakel. Een aantal raadsfracties, met name in de oppositie, wilde dat wethouder Willeke van Zeeland (CDA) van Ruimtelijke Ordening zou onderzoeken of het mogelijk was daar een stokje voor te steken.

Uit het schriftelijke antwoord op die vraag blijkt dat dit niet nodig is. Niet alleen omdat het gemeentebestuur al juridische mogelijkheden voor handen heeft. Maar vooral ook omdat die vraag niet aan de orde is, momenteel. De meeste nertsenhouders zijn nog volop bezig met het uitzoeken van de financiële gevolgen van de sluiting van hun bedrijf op last van de regering vanwege corona en de besmetting van hun nertsen, zo blijkt.

Enorme impact

,,Er heerst nog veel onzekerheid en onduidelijkheid", zegt wethouder Van Zeeland daarover. ,,Het is bijvoorbeeld nog lang niet duidelijk hoe de financiële compensatieregelingen vanuit Den Haag in elkaar zitten. Los daarvan zijn de emotionele gevolgen voor de betrokken ondernemers erg groot. Zij zagen zich plotseling en vrij abrupt gedwongen hun bedrijf drie jaar eerder te stoppen dan de bedoeling was. Dat heeft een enorme impact."

Van Zeeland is inmiddels met een aantal ondernemers wel al in gesprek gegaan, ook over hun toekomst. ,,Anderen zijn daar nog niet eens aan toe. Maar duidelijk voor mij is dat de meesten nog steeds zoekende zijn naar een passende invulling van hun toekomst en voor hun bedrijf.”

In de brief aan de gemeenteraad laten burgemeester en wethouders weten dat ze per locatie aan de betreffende ondernemer zullen aanbieden om in overleg te gaan om samen tot een goede nieuwe bestemming te komen. Een eventuele herziening van het bestemmingsplan zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

