Geen intocht Sint in Zeilberg

video 84-jarige man overleden bij ongeluk met grasmaaier in Liessel

6 september LIESSEL - Een 84-jarige man is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een ongeluk met een grasmaaier in Liessel. Bij het maaien van het gras voor zijn huis aan de Hoogdonkseweg kwam hij met de maaier in een diepe sloot terecht.