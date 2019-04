Geen ’kaalslag’ bij werk aan Dr. De Quayweg in De Mortel

Al jaren wordt er in De Mortel op gewacht, maar dit jaar gaat het dan toch echt gebeuren: een grondige opknapbeurt van de Dr. De Quayweg, die het dorp met de Middenpeelweg (N277) verbindt. De gemeente is op dit moment bezig met de aanbesteding en voorbereidende werkzaamheden. Zo wordt in samenspraak met aanwonenden in kaart gebracht of bepaalde bomen gekapt moeten worden.