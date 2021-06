Geen kegels omgooien, maar kokkerellen aan tafel

Volledig scherm Uitbaters John Schreuder (l) en Frank Ewals van De Bosparel in Bakel gooien het na corona over een andere boeg. © Sem Wijnhoven/DCI Media

,,We dachten er al langer aan om de kegelzaal die er sinds 1983 is, te veranderen in iets nieuws”, vertelt Schreuder. ,,Volgens de coronaregels zouden we maar een kegelbaan kunnen gebruiken dus hebben we ondanks deze moeilijke tijd toch besloten om de kegelbanen weg te doen en dit gedeelte te verbouwen.”

Volgens de twee uitbaters is dit concept van All you can eat funcooking helemaal nieuw. Er zijn wel meer restaurants waar je zoveel kan eten als je wilt, maar bij De Bosparel in Bakel gaan de gasten zelf voor de bereiding van hun eten zorgen. Men kan kiezen om te barbecueën, steengrillen, gourmetten of Bakels Bollen (een combinatie van gourmet en fondue). ,,Daar staat een buffet bij met soep, vlees en vis, salades, en nagerechten”, vervolgt partner Frank. ,,En we hebben ook aan de vegetarische eters gedacht en aan gasten met allergieën.”

De nieuwe ruimte ziet er gezellig en sfeervol uit. Ze hebben zoveel mogelijk alles zelf gedaan om kosten te besparen. ,,We zijn erg blij met de vele hulp van onze familie, vrienden en personeelsleden, anders was dit niet gelukt”, vertelt Ewals trots. Schreuder: ,,We denken dat dit concept en variatie daarvan de mensen aan zal spreken. Als ze bijvoorbeeld komen barbecueën, komen ze de keer erop hopelijk terug om te steengrillen of gourmetten.”

Tafelbarbecues

De gasten kunnen aan tafel hun gerechten bereiden. De tafelbarbecues op kolen zijn zo ontworpen dat de lucht goed circuleert. Alle zeven eet/feestruimtes bij De Bosparel waar men de gasten kan ontvangen hebben een eigen naam; de nieuwe ruimte heet de Kegelzaal. ,,We willen de oude naam van de kegelbaan blijven aanhouden. Want vele gasten hebben hier in die bijna 40 jaar toch menig kegelbal gegooid”, zegt Schreuder.

Er komt een officiële opening van All you can eat funcooking , maar wanneer is nog niet zeker. ,,Het restaurantgedeelte en het terras zijn nu al open. Het nieuwe concept op buffetbasis gaat dankzij de versoepelde coronaregels op 1 juli open”, aldus Ewals. Gasten kunnen nu al reserveren. Voor de eerste 250 reserveringen is er een openingsaanbieding. Aan de kinderen is ook gedacht met een uitgebreide kinderhoek.