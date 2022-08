Geen kermis, maar wel zomerfeesten: Elsendorp wil ‘ons dörpske’ leefbaar houden

Razendsnel websites ‘klonen’ in alle talen vanuit Gemert

GEMERT - In een zucht kloont en vertaalt het Gemertse bedrijf Clonable nauwkeurig de hele website van het Eindhovens Dagblad. Met dit ‘digitale turboklonen’ strikken ze klanten in binnen- en buitenland. ,,Tijd is geld”, zegt Bas van Schijndel.

20 augustus