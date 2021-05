Geen kermis, wel een dorpsquiz in De Rips

Video De grootste klok uit Asten hangt weer in carillon van Arlington: ploeg van Eijsbouts ligt voor op schema

10:57 ARLINGTON (VS) - De grootste nieuwe klok is naar boven gehesen: met enig ceremonieel werd donderdag de George C. Marshall Bell opgehangen in het Nederlands Carillon in Arlington, Virginia. 53 klokken - waaronder 3 spiksplinternieuwe - gaan na een grondige restauratie in Asten terug in de vertrouwde toren.