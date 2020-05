Geen kindervakantieweken in Peel of misschien toch, maar dan anders...

Vanwege de coronacrisis zijn alle vergunningplichtige evenementen tot 1 september verboden. Daar vallen ook de kindervakantieweken onder. Kevin Janssen van Kindervakantieweek Brandevoort vertelt dat er geen andere mogelijkheid was dan het evenement dit jaar af te gelasten: ,,We konden er niet onderuit." De kindervakantieweek is één van de grootste in de regio. In de afgelopen jaren deden elke dag zo'n 800 kinderen mee aan de activiteiten. ,,Met de jeugdvrijwilligers en de volwassen begeleiders erbij zitten we op dagelijks ruim 1.100 deelnemers", zegt Janssen. Achter de schermen wordt nog nagedacht om komende zomer een online-event voor de kinderen van groep 8 te organiseren.