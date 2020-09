Geen klassiek carnaval in Laarbeek, wel kleinschalige activiteiten

Begin deze week hebben de carnavalsverenigingen samen met burgemeester Frank van der Meijden besproken hoe het feest in coronatijd toch nog op een andere, bescheidener manier gevierd kan worden. ,,Lang niet alles kan doorgaan. Een tent bijvoorbeeld zoals we vorig jaar in alle dorpen hadden, gaat niet.” Polonaise of een meter bier bestellen in een vol café, zit er echt niet in.

,,Maar waar we nu serieus naar kijken is het kindercarnaval op de scholen. Ook kletsavonden worden overwogen. Het is misschien mogelijk om die te houden met minder publiek in de zaal, maar zoiets is ook afhankelijk van of het financieel haalbaar is. Ander heikel punt is, komt er een Prins Carnaval of niet? De Roapers in Lieshout hebben al heel vroeg gezegd, dat doen we niet. Maar de carnavalsverenigingen in de andere dorpen zijn daar nog niet over uit. Een traditionele optocht kan niet, maar een statische optocht zoals ze in Valkenswaard willen, daar wordt ook over nagedacht.”