Geen lamp er bij in donkere wijk in Deurne, ondanks de strijd van Rien

DEURNE - Rien Voets (77) is zwaar teleurgesteld. Hij strijdt al jaren voor méér verlichting in zijn wijk Koolhof in Deurne. Mensen vinden het te donker en hebben vaker schrik om de straat op te gaan, aldus Voets. In totaal zamelde hij 393 handtekeningen van bewoners in en leverde ze af bij de wethouder. Nu, een jaar later, kreeg hij een brief. Geen lamp er bij in Koolhof.