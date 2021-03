Geen leges voor horeca en evenementen Laarbeek

De geschiede­nis herhaalt zich: ook in 1636 kwamen pandemie en Peelbrand al samen voor

10 maart ASTEN - Een pandemie en brand bepaalden in 2020 goeddeels het nieuws in de Peelregio. Niet voor het eerst: in 1636 kwamen rampen van dezelfde aard al eens gelijktijdig voor in Asten, tekent cultuurhistoricus Hans van de Laarschot op in het blad van heemkundekring De Vonder.