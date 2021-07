Geen levende pyramides meer, maar wel een KPJ-reünie

GEMERT - De KPJ in Gemert haalde het honderdjarig bestaan net niet. Toch is er genoeg reden voor een reünie.

De Rooms Katholieke Jonge Boerenstand werd in 1922 opgericht in Gemert door pater Gerlachus van den Elsen, de bekende strijder voor de rechten van de Noord-Brabantse boeren. De volksmond noemde de club de Jonge Boerenstand, een vereniging voor jonge mannen. De boerinnen richtten wat later een eigen club op en in 1966 smolten de beide verenigingen samen tot de Katholieke Plattelands Jongeren. In 2022 zou de club honderd jaar hebben bestaan, ware het niet dat die in 2020 is opgeheven. Voor de organisatie is dat een reden om oud-leden op 14 mei 2022 bij elkaar te brengen in een reünie.

Corrie Donkers, Ryan Willems, Wim Verhoeven, Hans van Els en Arno Reijnders zijn in hun jeugd lid geweest van de KPJ en hebben bestuurs- of commissiefuncties gehad.

Quote In Gemert waren veel (sport)verenigingen en dus was de concurren­tie groot Arno Reijnders

Reijnders is de laatste die de functie van voorzitter heeft vervuld: ,,Het werd steeds meer een gevecht in de jaren negentig om leden te krijgen en te houden en dus ook om de verschillende activiteiten draaiende te houden. In Gemert waren veel (sport)verenigingen en dus was de concurrentie groot.”

Wim Verhoeven geeft aan dat de kleinere gezinnen ook een oorzaak was waardoor de KPJ steeds minder leden kreeg. ,,Onze familie kende alleen maar grote gezinnen, en al die kinderen werden bijna automatisch lid van de club. Dat werd niet gevraagd maar je werd door broers en zussen gewoon meegenomen als je oud genoeg was En bovendien was er voor ieder wel te vinden wat hij of zij graag deed. Sporten en handballen maar ook toneelspelen. Het meest bekend staan we natuurlijk om de levende pyramides die tijdens de sportdagen werden gemaakt.”

Dropping in het pikkedonker

Corrie Donkers kan zich de dropping nog goed herinneren als een van de terugkerende activiteiten. ,,Toen was het nog pikkedonker 's avonds en wisten we écht níet waar we waren als we uit de vrachtwagen werden gelost. En we gingen ook ieder jaar met bussen vol jeugd op uitwisseling naar een collega-club of zelfs naar Duitsland.”

,,We organiseerden jaarlijks een handbaltoernooi in Gemert voor 250 teams. En dus waren er in die twee dagen circa 2500 deelnemers en begeleiding op het terrein. En we regelden alles zelf. Onvoorstelbaar achteraf hoeveel verantwoordelijkheid we hadden als bestuur op jonge leeftijd want de regel bij de KPJ was dat je op de dertigste verjaardag of op je trouwdag je lidmaatschap kwijt raakte. Het was dus altijd een hele jonge club die veel ondernam”, aldus Hans van Els.

,,We verwachten volgend jaar op de reünie de meeste oud leden die nu tussen de 45 en 65 jaar oud zijn.” Arno Reijnders heeft vorig jaar pas officieel de afdeling Gemert opgeheven. ,,Heel jammer maar er zijn veel contacten en vriendengroepen overgebleven uit die goeie ouwe tijd.”