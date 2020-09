Geen mens zal Willemke ooit vergeten: eigen plantsoen voor Willem Dat in Deurne

VIDEO Daan uit Deurne bouwde maquette van Twin Towers: ‘Ze hadden nu in Amerika moeten staan’

11 september DEURNE - Daan van der Steijn (19) uit Deurne voltooide vorig jaar zijn ‘levenswerk’. 3,5 jaar lang werkte hij in de garage van zijn ouders aan de maquette van het WTC in New York, zoals dat er voor de aanslagen van 2001 uitzag. Kosten bijna 9.000 euro. Het bouwwerk leverde hem veel aandacht op. Zelfs vanuit de Verenigde Staten, waar het werk nu te zien had moeten zijn als corona er niet tussen was gekomen.