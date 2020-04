Geen mis, wel drukte in pelgrimsoorden

OMMEL - Zeventig tot tachtig vieringen zijn er in de meimaand geschrapt in bedevaartsoord Ommel. Alle processies in mei en juni naar Handel gaan niet door. Desondanks is het nu al druk in beide bedevaartsoorden.

De planning was al rond. Op sommige dagen in het weekend stonden er zes vieringen gepland in de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk in Ommel. De bisschoppen hebben echter besloten om tot en met 1 juni geen plechtige vieringen met publiek toe te staan, ook niet in de meimaand. Kapelaan Harold van Overbeek heeft daar begrip voor. ,,Heel jammer voor Ommel, maar er zijn momenteel andere dingen die belangrijker zijn. De gezondheid staat voorop.”

Het schrappen van de meimaand betekent niet dat hij achterover kan leunen. Integendeel, momenteel is het drukker dan ooit in de kerk aan de Marialaan. Wekelijks worden enkele honderden, misschien wel een paar duizend, extra kaarsen aangestoken. Normaal begint die drukte pas na de paastijd.

Troost en kracht

,,Misschien wel het dubbele aantal kaarsen dan normaal. We zitten nog niet in een lockdown en dan gaan mensen toch fietsen of wandelen. Ze kunnen nergens anders naar toe, de horecazaken zijn dicht. Dan gaan ze vaak even de kerk in om een kaarsje aan te steken. Of bidden ze om troost en kracht.”

Van Overbeek heeft gezien die drukte de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Zo is er een looproute in de kerk gemaakt. De entree is zoals normaal via de hoofdingang, de uitgang is aan de zijkant van de kerk. Om te voorkomen dat bezoekers te veel langs elkaar heen moeten lopen.

Maatregelen in kerk

Verder zijn enkele kerkbanken bij het Maria-altaar verwijderd, zodat daar meer ruimte voor een moment van bezinning ontstaat. Tevens zijn om en om kerkbanken afgesloten zodat mensen niet te dicht op elkaar zitten. Kerkbezoekers mogen bovendien met maximaal drie personen tegelijk op een bank zitten.

In de meimaand wordt het wellicht nog drukker met alle pelgrims die normaal naar vieringen zouden komen. Van Overbeek hoopt dat de mensen verspreid over de dag komen. Hij houdt alles goed in de gaten. ,,We blijven kijken naar zaken die wellicht nog aangescherpt moeten worden.”

Drukte in Mariakapel