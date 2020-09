Geen nieuwe prins in Waeverstad Gemert: ‘Ons carnavalshart bloedt’

Online feestje Party TV mondt uit in nieuw Gemerts bedrijf: ‘We dachten: daar zit meer in’

9 september GEMERT - Midden in de coronacrisis een nieuw bedrijf starten: Gemertenaren Nick Willems en Frank Vermunt doen het gewoon. Want het in coronatijd spontaan ontstane Party TV smaakt naar meer. ,,Het werd steeds gekker.”